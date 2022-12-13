Медведев вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира ATP серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе.
Соперником шестой ракетки мира в полуфинале был американский спортсмен Фрэнсис Тиафо. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 1 час 46 минут.
В финале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин сыграет против испанца Карлоса Алькараса. Матч состоится в ночь на 20 марта.
Ранее мы сообщали, что Медведев вышел в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе.
Видео: YouTube / Tennis TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все