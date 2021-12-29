Россиянин поборется за выход в финал с Циципасом.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open. Спортсмену удалось обыграть на корте канадского представителя Феликса Оже-Альяссима в рамках четвертьфинала соревнования, которое проводится в Мельбурне. Матч между второй ракеткой мира и канадцем длился 4 часа 41 минуту. Встреча в рамках первого в сезоне турнира Большого шлема завершилась с результатом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. Медведев второй раз в профессиональной карьере выигрывает матч, уступая 0:2 по сетам.

Таким образом Даниил Медведев одержал 12-ю победу подряд на турнирах Большого шлема. За выход в финал чемпионата он будет бороться с греческим тенисистом Стефаносом Циципасом. Грек ранее обыграл на корте представителя Италии Янника Синнера со счетом 6:3, 6:4, 6:2.

Швёнтек обыграла Канепи и вышла в полуфинал Australian Open.

Фото и видео: YouTube / Eurosport Tennis