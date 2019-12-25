Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии "Мастерс"

Теннисист из России сразится с поляком Хуркачем.

Российский спортсмен Даниил Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии "Мастерс" в канадском городе Торонто. В игре третьего круга соревнования от Ассоциации теннисистов-профессионалов он смог одолеть на корте австралийского представителя Джеймса Дакворта. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 в пользу 25-летнего Медведева. В четвертьфинальной схватке он выступит против Хубарта Хуркача из Польши.

В настоящее время Даниил Медведев занимает второе место в мировом рейтинге. Он имеет в своем арсенале 11 завоеванных титулов под эгидой АТР. На турнирах Большого шлема спортсмен дважды доходил до финала. Это происходило на Открытых чемпионатах США в 2019 году и Австралии в 2021.

Напомним, что турнир в Торонто относится к категории "Мастерс". Престижнее этого соревнования только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP. Призовой фонд в текущем году составляет $3,5 млн. Среди россиян турнир выигрывали Марат Сафин в 2000 году и Андрей Чесноков в 1991 году. Соревнования проходят на покрытии "хард". Они завершатся 15 августа.

Медведев выиграл Чилича в третьем круге Уимблдона.

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