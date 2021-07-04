Медведев выиграл Чилича в третьем круге Уимблдона

Он выиграл в пяти сетах из семи.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Уимблдонского турнира.

Он обыграл спортсмена из Хорватии Марина Чилича. Медведев проиграл два первых сета, однако, смог переломить ход игры. В результате он одержал победу в пяти сетах со счетом 6:7 (3:7), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

Игра продолжалась более трех с половиной часов.

Следующим оппонентом в 1/8 турнира станет польский теннисист Хуберт Хуркач.

Кроме того, в следующий раунд Уимблдона вышли еще два спортсмена из РФ - Андрей Рублев и Карен Хачанов. Впервые в истории турнира в 1/8 сыграют сразу три россиянина.

Ранее Карацев уступил Шарди и закончил выступление на Уимблдоне.

Видео: Youtube/Wimbledon