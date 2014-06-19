Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона

Вторая ракетка мира Даниил Медведев вышел в третий раунд Уимблдона, за полтора часа победив Карлоса Алькараса.

Медведев в матче второго раунда, проходившем в Лондоне, победил испанского теннисиста Карлоса Алькараса. Счет составил 6:4, 6:1, 6:2. Тем самым российский спортсмен Даниил свое лучшее достижение на Уимблдоне – ранее он не проходил дальше третьего круга. Следующим соперником россиянина на Уимблдонском турнире станет победитель матча Марин Чилич (Хорватия) - Бенжамен Бонзи (Франция). Напомним, что победитель турнира в качестве награды получит 1,7 миллиона евро. Ранее в первом круге Медведев победил Яна-Леннарда Штруффа из Германии. Видео: YouTube / Stan Sport Australia