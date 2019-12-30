Документ был подписан 15 января перед отставкой с поста премьер-министра России.

Дмитрий Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола "Лидер". Документ был подписан 15 января перед отставкой с поста премьер-министра России. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

Деньги на строительство будут выделяться из федерального бюджета в период с 2020 по 2027 гг. Корабль по проекту 10510 "Лидер" мощностью 120 МВт планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Заказчиков выступила госкорпорация "Росатом", застройщиком стало федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота.

27 декабря 2019 году сообщалось о планах Балтийского завода произвести пять атомных ледоколов до 2026 года. Они будут предназначены для работы на Северном морском пути.

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Видео: YouTube / Timelab Pro