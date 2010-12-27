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Экипаж нового противоминного корабля "Яков Баляев" обучат в Петербурге
Сегодня, 15:08
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Экипаж нового противоминного корабля "Яков Баляев" обучат в Петербурге

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Корабль рассчитан на экипаж в 44 человека.

На Камчатке сформировали экипаж нового противоминного корабля "Яков Баляев". Личный состав отправится на обучение в Петербург, об этом 29 декабря сообщила пресс-служба Восточного военного округа. 

Военным морякам предстоит изучить принципы построения корабля нового проекта и основы эксплуатации по базовым специальностям. Во время обучения будет использоваться тренажерная база — корабельные узлы и механизмы, на которых команда отработает все необходимые действия. 

Корабль был назван в честь Героя Советского Союза матроса Якова Балаева. Тральщик стал четвертым серийным кораблем проекта 12700 и расчитан на экипаж в 44 человека. Он обладает автоматизированной системой противоатомными действиями. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге испытали на остойчивость самый мощный в мире атомный ледокол. 

Фото: пресс-служба сайт Средне-Невского судостроительного завода

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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