  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:30
55
EvaRaskol
Код вставки плеера

В Петербурге испытали на остойчивость самый мощный в мире атомный ледокол

0 0

Специалистами Балтийского завода для этого была выработана особая стратегия.

На головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" прошла операция по кренованию, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Кренование – это создание искусственного крена для определения положения центра тяжести. С помощью этой операции определяют остойчивость судна.

Испытания стартовали 24 декабря в 7 часов утра, а завершились уже после полуночи. В операции задействовали почти 100 специалистов, плавучий кран "Демаг", два береговых крана и три буксира, при помощи которых ледокол отводили от причальной стенки. Отмечается, что на судне использовалось также автономное электропитание, потому что питание с берега было отключено.

Искусственный крен создавали с помощью твердого балласта в виде чугунных чушек, а замеры проводились с помощью длинными весками, снабженными приспособлениями  для гашения колебаний. Для повышения точности кренования было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открыли первую в городе цифровую подстанцию.

Видео: Piter.TV

Теги: балтийский завод, испытание, ледокол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии