В Петербурге испытали на остойчивость самый мощный в мире атомный ледокол

Специалистами Балтийского завода для этого была выработана особая стратегия.

На головном универсальном атомном ледоколе "Арктика" прошла операция по кренованию, сообщили в пресс-службе Балтийского завода.

Кренование – это создание искусственного крена для определения положения центра тяжести. С помощью этой операции определяют остойчивость судна.

Испытания стартовали 24 декабря в 7 часов утра, а завершились уже после полуночи. В операции задействовали почти 100 специалистов, плавучий кран "Демаг", два береговых крана и три буксира, при помощи которых ледокол отводили от причальной стенки. Отмечается, что на судне использовалось также автономное электропитание, потому что питание с берега было отключено.

Искусственный крен создавали с помощью твердого балласта в виде чугунных чушек, а замеры проводились с помощью длинными весками, снабженными приспособлениями для гашения колебаний. Для повышения точности кренования было выполнено 12 перемещений грузов. Максимальный угол крена при этом составлял три градуса.

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Видео: Piter.TV