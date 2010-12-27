В Петербурге открыли первую в городе цифровую подстанцию

Объект расположился в Пушкинском районе города.

В среду, 25 декабря, в Пушкинском районе Петербурга запустили подстанцию "Детскосельская", сообщили в пресс-службе Смольного. Объект стал первой в городе цифровой подстанцией и новым энергоисточником, который сможет перевести регион на цифровые рельсы.

Весь процесс в рамках глобальной цифровой трансформации электросетевого комплекса обещается завершить до 2030 года. Распределительные устройства "Детскосельской" смонтированы на 35 и 10 кВ, для необходимой мощности установлены трансформаторы мощностью 16 МВА каждый. В подстанции есть расчет на подключение новых потребителей из активно развивающихся территорий Пушкинского района.

Петербургская контрольно-счетная палата назвала объекты своих проверок в 2020 году.

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