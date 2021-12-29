Медведев: в России нет предпосылок для повторения событий, произошедших в Казахстане

Зампред СБ РФ оценил протесты в Казахстане в начале января.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в нашей стране нет предпосылок для повторения событий, произошедших в Казахстане. Таким мнением чиновник поделился в интервью ТАСС. Он уточнил, что говорит о массовых беспорядках, фиксировавшихся в республике в начале января.

Я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, президент. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По словам чиновница, его слова подтверждаются результатами голосования за обновление российской конституции, выборами в законодательные органы. Медведев уверен, что Россия представляет из себя сильное и эффективное государство, которое способно отвечать на любые террористические выпады и преступные посягательства.

Произошедшее в Казахстане Медведев назвал хорошим уроком на будущее. Эксперт считает, что эти события имеют значение не только для самой республики, но и для общества в целом. Были подняты вопросы региональной безопасности и недооценки противников.

Медведев: Россия рассматривает заявки на одобрение двух зарубежных вакцин от COVID-19.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости