Медведев: интернет не должен контролироваться из одной страны

Зампред СБ РФ выступил на форуме "Открытые инновации"-2020.

Дмитрий Медведев уверен, что интернет не должен контролироваться из одной страны. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России сообщил в рамках форума "Открытые инновации". По словам чиновника, контроль каждого государства за информационным пространством внутри страны отвечает требованиям международного права.

Россия просто исходит из того, что каждое государство должно управлять своим информационным пространством. Это справедливо, иначе ни пользователи, ни бизнес не будут уверены в том, что их права надежно защищены Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности России

Чиновник отметил, что сейчас "доменные имена и IP-адреса сегодня полностью контролируются одной страной". Медведев не стал говорить о том, какая именно страна ответственна за ситуацию. По словам эксперта, в интернет-среде фиксируется рост виртуальной преступности, что он считает "вполне закономерным". Он уточнил, что большинство людей были вынуждены перевести свою деятельность в электронный формат.

Медведев призвал за счет государства обеспечивать россиян лекарствами по рецептам.

Видео: Youtube/Фонд Сколково