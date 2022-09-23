Медведев уступил во втором круге турнира АТР в Меце

Россиянин уступил швейцарцу со счетом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3.

Российский представитель Даниил Медведев в четверг 22 сентября уступил Стэну Вавринке из Швейцарии во втором круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), проводимом во французском городе Меце. Встреча между спортсменами завершилась с результатом 6:4, 6:7 (7:9), 6:3. Новым соперником иностранца станет швед Микаэль Имер. Напомним, что швейцарец вернулс к профессиональному спорту и международным соревнованиям только с текущего года. Ему пришлось не выходить на корт с марта 2021 года из-за травмирования.

В настояшее время Даниилу Мдведеву 26 лет. Теннисист занимает четвертое место в рейтинге ATP. На счету россиянина записано14 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах серии Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в городе Меце относится к категории АТР 250. Мероприятия проводятся на покрытии "хард". Общий призовой фонд международных соревнований в 2022 году составляет 534,5 тысяч евро. Турнир завершится 25 сентября. Действующим чемпионом на текущий момент является польский предстаавитель Хуберт Хуркач. В 2008 году турнир также выигрывал россиянин Дмитрий Турсунов.

Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open и потеряет первое место в рейтинге.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV