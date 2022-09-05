Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open и потеряет первое место в рейтинге

Россиянин уступил Кирьосу в Нью-Йорке.

Российский представитель Даниил Медведев не смог выйти в четвертьфинал US Open (Открытого чемпионата США) и потеряет первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. В рамках четвертого круга международного соревнования, завершающего сезон серии турниров Большого шлема, спортсмен уступил австралийцу Нику Кирьосу. Матч завершился с результатом 7:6 (13:11), 3:6, 6:3, 6:2.

Напомним, что оппоненты провели друг с другом уже пятый матч. Кирьос одержал четвертую победу над Медведевым. В четвертьфинале австралиец выйдет на корт против еще одного россиянина - Карена Хачанова.

В настоящее время на лидерство в мировом мужском рейтинге АТР претендуют испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, а также норвежец Каспер Рууд. Все они остались бороться за титул на турнире.

Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

