Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на US Open

Спортсмен рассчитывает делать меньше двойных ошибок.

Российский представитель Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на Открытом чемпионате США (US Open). В рамках пресс-конференции с журналистами в Нью-Йорке спортсмен заметил, что ему требуется совершать как можно меньше двойных ошибок.

Мне надо совершать меньше двойных ошибок. В целом, если я продолжу выступление в том же духе, то у меня будет хорошая возможность добиться большего. Даниил Медведев, теннисист

В розыгрыше Открытого чемпионата США в 2022 году россиянин, первая ракетка мира Даниил Медведев пока не проиграл ни одного сета за три проведенных матча. В следующем (четвертом этапе) международного соревнования, являющегося завершающим в сезоне турниром Большого шлема, спортсмен выйдет на корт против австралийца Ника Кирьоса. Ранее теннисист уступил Кирьосу на чемпионате в Монреале.

Медведев объяснил, за счет чего победил в матче третьего круга US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships

