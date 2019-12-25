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Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на US Open
Сегодня, 10:45
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Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на US Open

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Спортсмен рассчитывает делать меньше двойных ошибок.

Российский представитель Даниил Медведев рассказал о главных ошибках на Открытом чемпионате США (US Open). В рамках пресс-конференции с журналистами в Нью-Йорке спортсмен заметил, что ему требуется совершать как можно меньше двойных ошибок.

Мне надо совершать меньше двойных ошибок. В целом, если я продолжу выступление в том же духе, то у меня будет хорошая возможность добиться большего.

Даниил Медведев, теннисист

В розыгрыше Открытого чемпионата США в 2022 году россиянин, первая ракетка мира Даниил Медведев пока не проиграл ни одного сета за три проведенных матча. В следующем (четвертом этапе) международного соревнования, являющегося завершающим в сезоне турниром Большого шлема, спортсмен выйдет на корт против австралийца Ника Кирьоса. Ранее теннисист уступил Кирьосу на чемпионате в Монреале.

Медведев объяснил, за счет чего победил в матче третьего круга US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships
 

Теги: us open, даниил медведев, открытый чемпионат сша, турнир большого шлема
Категории: Лента новостей, Тема дня, Спорт, Мировые новости, Новости России, Теннис,

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