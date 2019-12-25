Спортсмен оценил уровень китайского теннисиста У И Бина.

Российский представитель Даниил Медведев объяснил, за счет чего победил в матче третьего круга US Open (Открытого чемпионата США). Ранее спортсмен вышел в четвертый круг международного соревнования, являющимся завершающим в сезоне серии турниров Большого шлема. Теннисист уверен в том, что смог пробиться дальше благодаря хорошей подаче. Этот момент стал ключевым на корте во время сражения против китайца У И Бина. Россиянин считает, что уровень его оппонента был очень высокий, поэтому он почувствовал конкуренцию.

Я провел отличный матч. Чувствую, что уровень соперника был довольно высоким. Я подавал немного лучше, чем он. Но это был действительно тяжелый матч, много напряженных розыгрышей. Даниил Медведев, теннисист

Напомним, что Даниил Медведев является действующим победителем Открытого чемпионата США. В текущем розыгрыше US Open на текущий момент спортсмен не проиграл ни одного сета за все проведенные три матча.

Медведев сыграет с Кирьосом в четвертом круге Открытого чемпионата США.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships