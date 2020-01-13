Медведев сыграет с Кирьосом в четвертом круге Открытого чемпионата США

Россиянин обыграл в Нью-Йорке китайского теннисиста У И Бина.

Первая ракетка мира Даниил Медведев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Данное международное соревнование в Нью-Йорке является завершающим сезон серии турниров Большого шлема. Мероприятия проводятся на покрытии "хард". В третьем круге российский представитель победил китайца У И Бина. Встреча завершилась с результатом 6:4, 6:2, 6:2. Оппоненты провели на корте 1 час 55 минут. Следующим противником Даниила Медведева станет австралийский теннисист Ник Кирьос. Ранее ему удалось выиграть у американца Джеффри Вулфа со счетом 6:4, 6:2, 6:3.

Напомним, что в настоящее время Даниилу Медведеву 26 лет. Спортсмен является действующим чемпионом US Open. Россиянин занимает первую строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 12-ю неделю подряд.

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Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships