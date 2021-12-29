Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open-2022

Испанец взял три сета из пяти. Встреча длилась почти 5,5 ч.

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в финале турнира Australian Open-2022 испанцу Рафаэлю Надалю. Игра прошла в Мельбурне.

Встреча длилась почти пять с половиной часов и пять сетов. В первых двух выиграл Медведев (2:6, 6:7), а остальные три взял его соперник (6:4, 6:4, 7:5).

Для Надаля эта победа на австралийском Большом шлеме стала второй в карьере. Впервые он выиграл турнир в 2009 году. У Медведева на счету пока одна победа на турнирах Большого шлема – в 2021 году он выиграл US Open.

Напомним, что в течение игры Медведев дважды вызывал на корт медика. Он жаловался, что у него забились ноги и в любой момент могут начаться судороги. Спортсмену дали выпить специальное средство.

Ранее Харитонов одержал победу техническим нокаутом на турнире Eagle FC 44 в Майами.

Видео: Australian Open TV