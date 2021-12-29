Медведев и Надаль проводят самый длинный матч на Australian Open-2022

Он длится уже более пяти часов.

Финальный матч Australian Open между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Рафаэлем Надалем стал самым продолжительным на турнире. Он длится уже более пяти часов.

Первые два сета остались за российским спортсменом — 6:2, 7:6. Однако в следующих двух партиях верх взял соперник с одинаковым счетом 6:4. В решающей партии он также ведет — 4:3.

В течение игры Медведев дважды вызывал на корт медика. Он жаловался, что у него забились ноги и в любой момент могут начаться судороги. Спортсмену дали выпить специальное средство

Напомним, в прошлом году Медведев дошел до финала AusOpen, однако уступил сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Последний не участвует в нынешнем турнире из-за проблем с визой, так как суд Австралии депортировал его из страны.

Фото и видео: Twitter / #AusOpen