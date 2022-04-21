Зампред СБ РФ напомнил о наставлении Сунь-цзы.

Медведев процитировал "Искусство войны" Сунь-цзы, объясняя спецоперацию. Соответствующее видео появилось в собственном аккаунте заместителя российского Совета по безопасности в Telegram-канале. Политик процитировал подписчикам известный трактат "Сунь-цзы, говорят о сути специальной военной операции РФ на Украине.

Правило ведения войны заключается в том, чтобы не полагаться на то, что противник не придет, а полагаться на то, с чем я могу его встретить. Не полагаться на то, что он не нападет, а полагаться на то, что я сделаю нападение на себя невозможным для него. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению Дмитрия Медведева, Россия была вынуждена начать спецоперацию на территории Украины для того, чтобы предотвратить в будущем возможную агрессию против себя. Одновременно в этой задачей Россия выполняет операцию по защите жителей Донбасса и спасению жизней гражданского населения региона.

Напомним, что Сунь-цзы —китайский стратег и мыслитель, живший в VI веке до нашей эры.

Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно.

Фото и видео: Telegram / Дмитрий Медведев