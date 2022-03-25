Медведев: когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно

Зампред СБ РФ считает, что исторически и географически РФ была, есть и будет европейской страной.

Дмитрий Медведев считает, что когда россиянам говорят, что они не европейцы, это смешно. Такое заявление заместитель председателя Совета Безопасности России сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". По мнению чиновника, у РФ есть собственная история, однако она точно такая же европейская. При этом эксперт не думает, что у какого либо государства есть право в монополии на "рафинированный европеизм".

Это они нам пытаются что-то противопоставить, это они себя противопоставляют нам. У них нет никакой монополии на то, чтобы именоваться рафинированными европейцами, поскольку развитие европейской цивилизации в целом происходило во всех частях Европы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник объяснил прессе, что Россия не является наследницей Римской империи, как некоторые другие государства, в которых используются романо-германские язык. По мнению Медведева, с точки зрения истории и географии страна была, есть и будет европейской страной, точно также, как и азиатской. Зампред СБ РФ напомнил о том, что Россия тесно связана с христианской цивилизацией.

Медведев оценил оскорбления Байдена в адрес президента Путина.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости