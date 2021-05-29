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Медведев оценил оскорбления Байдена в адрес президента Путина

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Зампред РФ упомянул главу США как человека "с деменцией".

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал оскорбления американского лидера Джо Байдена, сделанные в адрес российского президента Владимира Путина. В интервью журналистам "РИА Новости" чиновник отметил, что проявления русофобии на Западе усилились с развитием социальных сетей.

Периодически мы слышим совершенно удивительные слова, но мы воспитанные люди и никогда не переходим на личности. Никто не говорит, например, о том, что есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

По мнению эксперта, у американского лидера уже сейчас можно выявить признаки того, что он находится на пути к старческому маразму. Медведев уточнил, что в России никто не вспоминает о таких дедушках, которые падают на трапах самолетов и не могут найти правильное направление до собственного офиса, а вместо этого идут в кусты. Ранее все эти курьезные случаи высмеивались в СМИ. Зампред СБ РФ уточнил, что в нашей стране никто не говорит об этих ситуациях, так как приличные люди стараются не вспоминать о таких вещах. Он считает, что  этот вопрос культуры и воспитания.

Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости
 

Теги: владимир путин, джо байден, дмитрий медведев, оскорбление, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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