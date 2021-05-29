Зампред СБ РФ рассказал, что Россия слышала упреки еще с момента распада Советского Союза.

Дмитрий Медведев рассказал о русофобской риторике на Западе на бытовом уровне. Такое заявление заместитель председателя Совета Безопасности России сделал в интервью для журналистов "РИА Новостей". Чиновник уточнил, что ситуация связана с развитием социальных сетей, но в самой политике нет ничего нового для Москвы.

На бытовом уровне тоже есть проявления такого рода русофобской риторики, хотя, мне кажется, это всё-таки ситуативные вещи… те или иные модели, которые раньше не настолько были распространены, сейчас распространяются моментально. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт уточнил прессе, что на протяжении всей 30-летней истории современной России страну регулярно "пытаются упрекать во всех смертных грехах". В частности, это связано с тем фактом, что современная Россия является наследником СССР, в том числе и идеологическим.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости