Зампред СБ РФ напомнил, что цены на бензин в США выросли так, как никогда раньше.

Американцы припомнят своему президенту Джо Байдену и его администрации проблемы в экономике. Такое мнение в интервью журналистам "РИА Новостей" высказал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Чиновник заявил, что все трудности в стране вызваны стремлением Белого дома повлиять на Москву своими санкциями.

Ну хорошо американцам выпендриваться – у них есть разные поставщики, они изолированы от Европы. Они, естественно, не так завязаны на нашей поставке. Вот от нашей нефти взяли и отказались, хотя это вызвало известные всем проблемы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев объяснил, что граждане США припомнят Джо Байдену текущую стоимость бензина в стране. Он уверен в том, что Украина для американцев находится очень далеко, в то время как цена на галлон топлива в серединной части США сейчас стоит таких денег, которых ранее оно никогда не стоило. При этом инфляция достигла уровня в 10%. Зампред СБ РФ объяснил прессе, что администрации США жители еще "скажут большое спасибо" за их работу.

Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости