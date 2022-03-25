Медведев: Европа хорохорится, говоря о возможности отказа от российского газа

Зампред РФ призвал власти страны искать возможности для переориентирования ресурсов на азиатские рынки.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев оценил заявления европейских лидеров об отказе от российского газа. Такой информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". По словам эксперта, западные партнеры в настоящее время только "хорохорятся", говоря возможности экстренного отказа от российского газа.

Ну пока покупают, пусть покупают. Никто же не отказывается от своих денег, это совершенно нормально. Они же хорохорятся. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Напомним, что ряд стран ввел новые санкции против РФ из-за ситуации на Украине. Некоторые иностранные компании заявили о приостановке своей деятельности на российском рынке. В Кремле считают, что санкцииа Запада весьма серьезные, но Россия готовилась к ним заблаговременно.

Медведев назвал антигосударственную линию во время операции предательством.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости