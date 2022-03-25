Медведев назвал антигосударственную линию во время операции предательством

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал антигосударственную линию во время специальной военной операции на Украине предательством. Такой информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Он считает, что в такой период люди не могут критиковать свою страну, находясь за ее пределами.
Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть – это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Эксперт напомнил прессе о том, что в истории России аналогичные вещи случались, включая и относительно недавний период. Медведев говорит о выезде людей за границу и критике государства с безопасной территории. По словам Медведева, должен существовать культурный код, который разделяется почти во всех странах. Этот код говорит о том, что внутри страны можно критиковать все, что угодно, но за ее пределами такая позиция "не очень правильная".
В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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