Медведев назвал антигосударственную линию во время операции предательством

Зампред СБ РФ назвал условие для критики властей страны россиянами.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал антигосударственную линию во время специальной военной операции на Украине предательством. Такой информацией чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Он считает, что в такой период люди не могут критиковать свою страну, находясь за ее пределами.

Ты можешь быть недовольным теми или иными решениями властей, критиковать власть – это нормально. Это часть демократии. Но нельзя в такой сложной ситуации проводить антигосударственную линию, потому что это предательство. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт напомнил прессе о том, что в истории России аналогичные вещи случались, включая и относительно недавний период. Медведев говорит о выезде людей за границу и критике государства с безопасной территории. По словам Медведева, должен существовать культурный код, который разделяется почти во всех странах. Этот код говорит о том, что внутри страны можно критиковать все, что угодно, но за ее пределами такая позиция "не очень правильная".

В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости