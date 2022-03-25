Националисты давали детям читать комиксы про "нелюдей" из Донбасса.

В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал советник руководителя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин. Чиновник продемонстрировал прессе брошюры и прочие литературные материалы, которые распространялись на востоке страны. Спикер заметил, что авторы этих книг изображали противников из ДНР и ЛНР как нелюдей.

Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди. Ян Гагин, чиновник ДНР

Уточняется, что такие книги находились в библиотеках и местных домах культуры на освобожденных территориях. Литература прославляла украинские радикальные организации. Главными героями даже детских произведений являлись члены движения "Правый сектор" (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России). Издания выполнены в формате комиксов, чтобы дети легче воспринимали пропагандистскую информацию.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости