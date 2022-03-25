В книгах украинских националистов жителей Донбасса изображали как зомби. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал советник руководителя правительства Донецкой народной республики Ян Гагин. Чиновник продемонстрировал прессе брошюры и прочие литературные материалы, которые распространялись на востоке страны. Спикер заметил, что авторы этих книг изображали противников из ДНР и ЛНР как нелюдей.
Все издания достаточно качественные, потрачены немалые деньги. Здесь дончане изображены как какие-то зомби, какие-то нелюди.
Ян Гагин, чиновник ДНР
Уточняется, что такие книги находились в библиотеках и местных домах культуры на освобожденных территориях. Литература прославляла украинские радикальные организации. Главными героями даже детских произведений являлись члены движения "Правый сектор" (террористическая и экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России). Издания выполнены в формате комиксов, чтобы дети легче воспринимали пропагандистскую информацию.
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Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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