Медведев признался, что ему неприятны нынешние западные лидеры

Зампред СБ РФ оценил работу западных политиков.

Заместитель российского председателя Совета по безопасности страны Дмитрий Медведев признался журналистам в том, что нынешние западные политические лидеры ему неприятны. Чиновник пояснил, что многих из его европейских коллег нельзя даже на пушечный выстрел подпускать до практического руководства. При этом спикер не стал называть конкретные фамилии, уточнив, что говорит как о мужчинах, так и женщинах. Он не исключил, что эти люди были хорошими специалистами в своих сферах, однако они плохо себя показывают в практической политике.

С большинством я не общался, Слава Богу. Но это так, à propos… Как по мне, так я бы их физиономии вообще никогда не видел. Говорю абсолютно искренне. Мне они неприятны. Потому что у них легкость мысли необыкновенная. И это очень и очень печально. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье