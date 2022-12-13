Медведев приравнял арест Путина за рубежом к объявлению войны

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев приравнял арест президента России Владимира Путина за рубежом к объявлению войны. Об этом он заявил, отвечая на вопросы российских СМИ и пользователей "ВКонтакте".
По словам Медведева, решение Международного уголовного суда (МУС) "создает колоссальный негативный потенциал" на фоне и так плохих отношений России и Запада. Он также привел в пример ситуацию, что может произойти, если Путин вдруг посетит Германию и будет подвергнут аресту.
Что это? Объявление войны Российской Федерации! И уже в этом случае все наши средства полетят в Бундестаг, в офис канцлера и так далее.
Дмитрий Медведев, зампред Совета безопасности РФ
Ранее Путин заявил, что Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом.
Видео: Telegram / Дмитрий Медведев
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