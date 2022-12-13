Путин: Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом

Глава государства отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца.

Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Комментируя заявления Великобритании о планах передать Украине снаряды с объединенным ураном, который представляет угрозу для здоровья людей, глава государства отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца. Он подчеркнул, что если это окажется правдой, то Москва будет вынуждена отреагировать на такой шаг.

Ранее мы сообщали, что Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве.

Видео: kremlin.ru