Путин: Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом

Россия отреагирует на применение Западом оружия с ядерным компонентом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
Комментируя заявления Великобритании о планах передать Украине снаряды с объединенным ураном, который представляет угрозу для здоровья людей, глава государства отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца. Он подчеркнул, что если это окажется правдой, то Москва будет вынуждена отреагировать на такой шаг.
Ранее мы сообщали, что Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве.
Видео: kremlin.ru
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