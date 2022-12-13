Путин и Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве

Экономическое сотрудничество Москвы и Пекина будет действовать до 2030 года.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявление об экономическом сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Договор был подписан во время официальной встречи двух лидеров. Экономическое сотрудничество Москвы и Пекина будет действовать до 2030 года. Также Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление об углублении российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Ранее Путин заявил, что успел обсудить с Си Цзиньпином международные вопросы.

Видео: kremlin.ru