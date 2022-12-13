Путин заявил, что успел обсудить с Си Цзиньпином международные вопросы

По его словам, Москва и Пекин намерены углубить сотрудничество на международной арене.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что успел обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином международные вопросы. Об этом он заявил, открывая встречу с китайским лидером в Кремле.

Глава государства отметил, что на встрече с Си Цзиньпином обсуждались вопросы международного характера и двусторонних отношений. Он также подчеркнул, что Москва и Пекин намерены углубить сотрудничество на международной арене.

Ранее Песков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине.

Видео: kremlin.ru