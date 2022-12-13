Путин и Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине

По его словам, оба лидера также обсуждали план Пекина по урегулированию нынешнего конфликта.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подробно обсудили ситуацию на Украине. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, оба лидера также обсуждали план Пекина по урегулированию нынешнего конфликта. Песков добавил, что не будет давать какие-либо оценки тому, есть ли подвижки по этой теме. Он призвал дождаться официальных заявлений от глав государств.

Ранее Песков оценил предложение Макфола снимать санкции с бизнесменов за осуждение Путина.

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