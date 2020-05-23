Медведев пожелал французам помнить, что США произошли из Европы

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал французам помнить о том, что США произошли из Европы, а не наоборот. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала LCI, выступая перед журналистом Дариусом Рошбеном.
Я хочу в завершение пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев рассказал о том, что специальная военная операция России на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны.
Фото и видео: LCI
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