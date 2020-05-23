  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:48
101
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Медведев пожелал французам помнить, что США произошли из Европы

0 0

Зампред СБ РФ призвал Париж помнить о своей истории и культуре.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал французам помнить о том, что США произошли из Европы, а не наоборот. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала LCI, выступая перед журналистом Дариусом Рошбеном.

Я хочу в завершение пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев рассказал о том, что специальная военная операция России на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны.

Фото и видео: LCI

Теги: lci, дмитрий медведев, европа, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии