Зампред СБ РФ призвал Париж помнить о своей истории и культуре.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев пожелал французам помнить о том, что США произошли из Европы, а не наоборот. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире местного телеканала LCI, выступая перед журналистом Дариусом Рошбеном.

Я хочу в завершение пожелать процветания французскому народу и выразить надежду, что французы будут оставаться истинными европейцами, помнить о своих культурных ценностях, о своей богатой истории. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев рассказал о том, что специальная военная операция России на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны.

Фото и видео: LCI