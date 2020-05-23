Медведев: спецоперация направлена на предотвращение третьей мировой войны

Зампред СБ РФ вспомнил слова из Откровения Иоанна Богослова.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал о том, что специальная военная операция РФ на Украине направлена на предотвращение третьей мировой войны. Такие сведения чиновник представил в интервью французскому журналисту Дариусу Рошбену. Программа транслировалась на местном телеканале LCI. Гость эфира отрицательно ответил на вопрос иностранного СМИ о том, вступит ли планета в новый мировой конфликт. Дмитрий Медведев при этом вспомнил слова из Откровения Иоанна Богослова: "И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь".

Вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Чиновник считает, что российская политика направлена на то, чтобы избежать новой мировой войны.

Медведев назвал сообщения о стремлении России убить Зеленского вымыслом.

Фото и видео: LCI