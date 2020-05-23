Медведев назвал сообщения о стремлении России убить Зеленского вымыслом

Зампред СБ РФ рассказал о том, что у страны никогда не было таких планов.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал сообщения о стремлении властей Москвы убить украинского президента Владимира Зеленского "досужным вымыслом". Такой информацией чиновник поделился с французским журналистом Дариусом Рошбеном в эфире местного телеканала LCI. Эксперт пояснил, что на данный момент нет никаких доказательств того, что российское руководство рассчитывает на гибель иностранного политика из Киева.

Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Француз Дариус Рошбен в беседе с Медведевым вспомнил момент о том, что в начале специальной военной операции на Украине "многие вещи на это указывали". Он счел, что Россия стремилась лишить жизни Владимира Зеленского. Он спросил у российского чиновника о том, собирается ли страна и сейчас дойти до этого.

Медведев объяснил, почему с Макроном можно вести диалог.

Фото и видео: LCI