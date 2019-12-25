В ближайшее время профильные ведомства организуют проверку.

Медведев потребовал пресечь продажу никотиносодержащих смесей. Премьер-министр страны поручил МВД пресечь незаконный оборот данной продукции. Речь идет о продаже товара вне торговых точек, в том числе и интернете. Полиция, как и Роспотребнадзор, проведут внеплановые проверки по выявлению нелегальной реализации смесей. Об этом глава правительства России написал на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Ранее в Госдуму чиновники внесли законопроект, который предлагает ужесточить штрафы в пять раз. Среди предложений - установить прямой запрет на распространение аналогов снюса и насвая. Подобнаяф инициатива рассматривается и в Совете Федерации.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минздрав считает, что нужно запретить продажу никотиносодержащих смесей лицам до 18 лет.

Видео: YouTube/Radio Free Europe Radio Liberty, Bloomberg, New China TV