Медведев: после начала спецоперации на Украине с Россией начали считаться

Бывший президент страны отметил, что РФ, являясь членом G8, часто игнорировалась "семеркой".

Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что с Россией начали считаться после начала спецоперации на Украине. Об этом политик написал в своем tg-канале.

Бывший президент страны отметил, что РФ, являясь членом G8, часто игнорировалась "семеркой". По мнению представителя власти, со страной не считались.

Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше. Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета безопасности

По словам Медведева, теперь с Россией стали считаться по-настоящему. Как он иронично отметил, судя по набору санкций, к государству стали относиться серьезнее, чем к СССР.

Ранее на Piter.tv: в Минобороны рассказали, что российские ВС уничтожили на Украине ангар с американскими гаубицами М777.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Медведев