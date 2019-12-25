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В Минобороны рассказали, что российские ВС уничтожили на Украине ангар с американскими гаубицами М777
Сегодня, 14:55
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В Минобороны рассказали, что российские ВС уничтожили на Украине ангар с американскими гаубицами М777

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До 30 украинских боевиков находилось в здании.

Российские военные нанесли удар по ангару в районе населенного пункта Часов Яр. Они смогли уничтожить склад, где хранились американские гаубицы М777. Кроме того, в здании находились 30 боевиков, которые обстреливали Донецк и жилые кварталы города. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Удар ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ ликвидировал 30% военнослужащих противника. Большая часть оружия была выведена из строя.

Ранее на Piter.tv: в Брянской области сработало взрывное устройство на железной дороге.

Фото:  Pexels

Теги: гаубицы сша m777, донецк, нато, спецоперация на украине, сша, часов яр
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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