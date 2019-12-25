В Минобороны рассказали, что российские ВС уничтожили на Украине ангар с американскими гаубицами М777

До 30 украинских боевиков находилось в здании.

Российские военные нанесли удар по ангару в районе населенного пункта Часов Яр. Они смогли уничтожить склад, где хранились американские гаубицы М777. Кроме того, в здании находились 30 боевиков, которые обстреливали Донецк и жилые кварталы города. Об этом сообщили на портале РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Удар ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ ликвидировал 30% военнослужащих противника. Большая часть оружия была выведена из строя.

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