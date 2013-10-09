Владимир Зеленский недавно отозвался о переговорщиках из России, назвав их "идиотами".

Российские Вооруженные силы продолжают свое наступление в зоне проведения специальной военной операции, поэтому возмездие для киевского режима неизбежно. Соответствующее заявление сделал заместитель секретаря Совета по безопасности России Дмитрий Медведев в собственном Telegram-канале. Чиновник призвал аудиторию запомнить то, что армия нашего государства активно продвигается по территории и продолжит это делать. Политик выразил уверенность, что те лица, которые "должны быть истреблены, исчезнут", а все предназначенное для ликвидации будет взорвано.

Переговоры в Стамбуле нужны не для компромиссного мира на придуманных кем-то нереальных условиях, а для нашей скорейшей победы и полного уничтожения неонацистской власти. В этом смысл российского Меморандума, который вчера был опубликован. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт добавил, что переживать за происходящее нужно, так как это является нормальным и свойственным для человека чувством.

Зеленский ошибается насчет своей неприкасаемости, считает Медведев.

Фото: Фонд Сколково