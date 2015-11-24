Дмитрий Медведев рассказал о том, кто должен подписывать документы о меморандуме с Россией.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский ошибается, считая, что будет неприкасаем в будущем в том случае, если получит право подписывать документы по результатам военных событий. Соответствующее заявление сделал заместитель секретаря Совета по безопасности России Дмитрий Медведев в собственном Telegram-канале. Эксперт убежден в том, что сейчас украинский политик ищет прямых переговоров с главами государств, включая Россию и США, в том числе и для того, чтобы закрепить "фактом встречи" у мировой общественности мысль о том, что "даже ничтожная тля" вправе подписывать бумаги по итогам военных событий.

В отношении последнего вывода зеленое членистоногое ошибается. Йодль и Кейтель хоть и участвовали в подписании капитуляции от имени гитлеровской Германии, тем не менее были повешены по приговору Нюрнбергского трибунала. История – безжалостный дезинсектор. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

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Фото: Вконтакте / Единая Россия