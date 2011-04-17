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Медведев: в РФ в будущем появится праздник, посвященный победе в СВО

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Зампред СБ РФ рассказал о важности сохранения исторической памяти народа.

На территории нашего государства будущем может появиться праздник, посвященный победе в специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Чиновник указал, что власти страны должны бережно относится к тем людям, которые принимают участие в сражениях, военнослужащим.

 это к тому говорю, что недалек тот день, когда у нас появится праздник, посвященный нынешним военным событиям. Я уверен, что это произойдет. И это будет для нашей страны очень важно.

Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU

Теги: дмитрий медведев, праздник, сво, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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