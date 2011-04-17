Медведев допустил мировую заваруху из-за действий МУС

Зампред СБ РФ оценил противоправные шаги со стороны МУС.

Международный уголовный суд пытается распространять юрисдикцию на страны, не подписавшие Римский статут, из-за этих действий может начаться мировая заваруха. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Чиновник указал аудитории на то, что нельзя распространять юрисдикцию того или иного органа, в том числе и судебного органа, на страны, которые в этом органе не задействованы, не подписали документы, включая и Римский статут МУС. Такая ситуация противоречит принципам права, а также иммунитетам и привилегиям глав государств и национальных правительств.

.... А они пытаются это делать, возбуждают дела в отношении руководства стран. Это просто опасно. Это тот случай, когда деятельность международной судебной инстанции может создавать угрозу человечеству. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Эксперт предложил представить, что кто-то по ордеру МУС арестует главу какого-либо государства. В этом случае речь будет идти о принципе casus belli или поводе для начала войны.

Медведев назвал действия ЕС слабоумием без отваги.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU