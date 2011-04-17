В Москве действия Евросоюза "слабоумием без отваги", которое скоро надоест его гражданам. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Чиновник добавил, что Россия и Соединенные Штаты Америки - не друзья, но при этом и не враги, хотя недавно общественности казалось, что эти государства стали друг для друга врагами. Дмитрий Медведев заметил, к такому негативному сценарию привело участие американской администрации при бывшем президенте Джо Байдене в гибридной войне.
Все, что они сейчас творят, это такое слабоумие без отваги. Уверен, что гражданам Евросоюза все это надоест довольно скоро. Да они и сейчас об этом пишут.
Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ
Медведев рассказал, чем отличается руководство США от европейских политиков.
Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все