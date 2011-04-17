Зампред СБ РФ сравнил Дональда Трампа с европейскими политическими руководителями.

В Москве рассказали, чем отличается руководство США от европейских политиков. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев. Чиновник полагает, что политические лидеры в Европе измельчали, а для Кремля с европейскими коллегами пройдена точка невозврата.

К сожалению, разговаривать в Старом Свете сегодня не с кем и не о чем, тем более, что даже со своими предшественниками европейские руководители просто измельчали, выродились. Вместо ярких личностей и сильных лидеров там просто какие-то технические фигуры русофобской направленности. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Дмитрий Медведев добавил, что команда президента-республиканца Дональда Трампа внушает осторожную надежду на возможности проведения переговорного процесса с Вашингтоном. зампред СБ РФ охарактеризовал иностранного политика как весьма яркую личность, иногда с весьма парадоксальными чертами характера. В тоже время н=европейских лидеров он назвал трусливыми марионетками и бесхребетными людьми.

Медведев назвал вступившие в НАТО страны целями для России.

Фото и видео: Вконтакте / Комсомольская правда - KP.RU