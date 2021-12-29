Медведев получил два штрафа по итогам полуфинального матча Australian Open с Циципасом

Федерация тенниса Австралии также назначила штраф его сопернику по полуфиналу.

Российский теннисист Даниил Медведев получил два штрафа по итогам полуфинального матча в рамках Australian Open с греком Стефаном Циципасом. Игроку придется выплатить 12 тысяч долларов за конфликт с арбитром в полуфинальном сражении Открытого чемпионата Австралии. Об этом публику уведомил в собственном Twitter-аккаунте журналист Бен Ротенберг.

Напомним, что 28 января Даниил Медведев обыграл греческого представителя со счетом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1. В перерыве при счете 5:4 в пользу соперника во втором сете россиянин повысил голос на судью. Спортсмен указал арбитру на регулярные подсказки Циципасу, которые совершает его отец-тренер.

В результате Федерация тенниса Австралии наложила на россиянина два штрафа. Первый - в 8 тысяч долларов теннисист отдаст за непристойное поведение на корте. Второй штраф - в размере 4 тысяч долларов - он выплатит за неспортивное поведение. Грека Циципаса также оштрафовали. Он понесет убытки в 5 тысяч долларов за коучинг. Общая сумма штрафа спортсмена за турнир составила 13 тысяч долларов.

Даниил Медведев вышел в финал Australian Open.

Фото: Australian Open