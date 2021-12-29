Россиянин поборется за титул с испанцем Надалем.

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал Australian Open. Мероприятие в рамках первого в сезоне турнира серии Большого шлема проводится в Мельбурне. Финал запланирован на 30 января. В полуфинале Открытого чемпионата Австралии спортсмен смог обыграть на корте греческого представителя Стефаноса Циципаса. Итог матча - 3:1.

В первом сете теннисисты не отдали друг другу ни одной своей подачи. На тай-брейке Даниил Медведев уступал с результатом 1:4, но позже молодой человек смог выиграть у оппонента со счетом 7:5. В следующей партии грек взял реванш (6:4). Противостояние все же осталось за россиянином - он взял два сета подряд со счетом 6:4 и 6:1 соответственно.

Следующим соперником Медведева станет испанец Рафаэль Надаль.

Видео: Australian Open