Медведев переиграл Накашиму и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе

Игра закончилась со счетом 6:4, 6:3.

Российский представитель Даниил Медведев победил американского представителя Брендона Накасиму в матче второго круга международного теннисного турнира серии "Мастерс" в американском штате Индиан-Уэллсе. Общий призовой фонд данного мероприятия в 2023 году составляет 8,8 миллионов долларов. Игра завершилась с результатом 6:4, 6:3 в пользу посеянного под пятым номером спортсмена из РФ. На данный момент он является первой ракеткой страны. Оппоненты провели на корте друг против друга 1 час 26 минут. Следующим соперником Медведева по третьему кругу станет белорусский коллега Илья Ивашко. По личным встречам с которым россиянин ведёт со счётом 3-1.

Напомним, что таким образом Даниил Медведев побеждает в ATP-туре уже в 15-й раз подряд. Россиянин ранее стал чемпионом турнира ATP-500 в Роттердаме, проводимого в Нидерландах, а также турнира ATP-250 в катарском городе Доха и турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ). Предыдущие пять побед спортсмен одержал на турнире в Аделаиде и на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

Медведев стал победителем турнира ATP в Дубае.

Фото и видео: YouTube / Tennis TV