Медведев стал победителем турнира ATP в Дубае

Россиянин завоевал три трофея подряд в нынешнем сезоне.

Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира ATP 500 в Дубае, призовой фонд которого составил более 2,8 млн долларов.

Соперником седьмой ракетки мира в финале был его соотечественник, Андрей Рублев. Медведев одержал уверенную победу со счетом 6:2, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Таким образом, россиянин завоевал третий подряд трофей в нынешнем сезоне. Ранее Медведев побеждал на турнирах в Роттердаме и Дохе.

Ранее мы сообщали, что Медведев стал победителем турнира ATP в Роттердаме.

Видео: YouTube / Tennis TV