Медведев: операция на Украине продолжится до достижения поставленных целей

Зампред СБ РФ дал оценку происходящему на Украине.

Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил о том, что российская специальная военная операция на Украине продолжится до достижения поставленных Москвой целей. Таким мнением чиновник поделился с журналистами "РИА Новостей". Эксперт уточнил, что Владимир Путин хочет видеть соседнее государство демилитаризованным и денацифицированным. По результатам спецоперации Украина будущего станет нейтральной страной, которая не будет проводить антироссийскую политику.

Спецоперация состоялась прежде всего потому, что цели, которые ставило перед собой российское государство не были достигнуты дипломатическим путем…Планы по ее проведению определяются Верховным главнокомандующим. По Конституции им является президент. Дмитрий Медведев, зампред СБ РФ

Медведев уверен в том, что дополнительные комментарии о проведении спецоперации излишни, так как ранее исчерпывающая оценка обстановки по Украине была дана президентом.

Медведев назвал глупым расчёт Запада повлиять на власть в России санкциями против бизнеса.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости