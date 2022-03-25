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Медведев назвал глупым расчёт Запада повлиять на власть в России санкциями против бизнеса

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Зампред СБ РФ объяснил, что бизнес не влияет на внешнюю политику страны.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал "глупым и дурацким" расчёт Запада повлиять на государственную власть в стране своими санкциями против бизнес-индустрии. Такое мнение чиновник высказал в интервью для журналистов "РИА Новостей". Эксперт полагает, что предприниматели оказались в текущей ситуации "без вины виноватые", так как  никто из них ни на йоту не способен изменить позицию руководства РФ.

Давайте зададимся вопросом: а вообще хоть кто-нибудь из этого крупного бизнеса хоть в какой-то степени способен повлиять на малую толику на позицию страны? Вот говорю вам прямо: нет, никак.

Дмитрий Медведев, зампред РФ

Чиновник считает, что у федеральной власти и бизнеса разные задачи. Люди, стоящие у управления государством ориентируют прежде всего на национальные интересы России, а а также на интересы народа. Бизнес-управленцы же занимаются только собственным предпринимательством.

Медведев: однополярному миру пришел конец.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: бизнес, дмитрий медведев, запад, санкции, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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